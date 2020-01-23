هيا نضحك..:تحالف سائرون :تظاهرتنا هي للدفاع عن “سيادة العراق”!!

هيا نضحك..:تحالف سائرون :تظاهرتنا هي للدفاع عن “سيادة العراق”!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون، الخميس، أن تظاهرة الغد المليونية هي لافشال المشروع الامريكي لاسقاط النظام وتقسيم البلد.وقال عضو مجلس النواب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان ، إن “تظاهرة الغد المليونية تعبير حقيقي عن الموقف الوطني الجامع لقرار البرلمان ووحدة الشعب ضد التواجد الامريكي”.وأضاف الشمري، أن “تظاهرة الغد ستكون الاولى من نوعها بتاريخ البلاد التي تجمع جميع اطياف الشعب موحدين ضد التواجد الامريكي على البلد منذ عام 2003 من اجل السيادة الوطنية الكاملة المستقلة وفشل المشروع الامريكي لاسقاط النظام وتقسيم البلد على اسس قومية وطائفية”.وتابع، أن “تظاهرة الغد المليونية تاييد ودعم جديد منقطع النظير لقوى المقاومة بمواجهة اي قوة عالمية مهما كانت سطوتها الدولية”.وشدد الشمري، على أن “المطالبة الشعبية بخروج الامريكان خطوة مهمة تضاف لخطوات سابقة لنجاح اي مشروع إصلاحي ضد الفساد والمفسدين انتصارا للشعب ومطالبه المشروعة”.يذكر ان زعيم سائرون مقتدى الصدر هو تابع إيراني.

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