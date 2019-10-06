هيا نضحك.. عبد المهدي “يتعهد” بأحالة الفاسدين إلى القضاء

هيا نضحك.. عبد المهدي “يتعهد” بأحالة الفاسدين إلى القضاء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، بأن الحكومة ستلتزم بتقديم الفاسدين الى القضاء.ونقل تلفزيون العراقية، كلمة عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء دعا فيها القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح.ونوه عبدالمهدي: بأنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية، مضيفاً: “سنبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش”.وكان عبدالمهدي قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمةً من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع اراض سكنية للمستحقين.فيما اكدت مصادر سياسية اليوم الاحد، ان حزمة ابو هاشم هي اكبر “مغذي” لتهدئة الانتفاضة  ولتمرير الزيارة الاربعينية السياسية التجارية وفق الرغبة الايرانية.

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