(هيبت الحلبوسي) مرشح المجلس السياسي لرئاسة البرلمان

(هيبت الحلبوسي) مرشح المجلس السياسي لرئاسة البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس السياسي الوطني، أمس الأحد، ترشيح القيادي في حزب تقدم هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان.وقال قادة المجلس السياسي الوطني في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعهم مساء أمس، أنه “تم الاتفاق على ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان”.وكان المجلس السياسي الوطني قد عقد اجتماعه مساء أمس الاحد في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.واليوم الاثنين موعد عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية الأولى للدورة النيابية السادسة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *