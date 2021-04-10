هيثم:بعض النواب أرادوا إسقاط الموازنة

هيثم:بعض النواب أرادوا إسقاط الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب هيثم الجبوري، كواليس إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021.وقال الجبوري، في حوار متلفز، ان “بعض النواب داخل البرلمان أرادوا إسقاط الموازنة بجلسة التصويت عليها من أجل إحراج الحكومة مالياً”.وتابع إن “الموازنة شابها الكثير من التقاطعات إذ أن هناك قوى سياسية معينة أرادت فرض مشاريع معينة وأخذ تخصيصات لها في الموازنة”.ونبه إلى ان ” بعض محاولات نواب جاءت  لفرض مشاريع معينة، في مناطقهم، والتي تشمل مشاريع إعمار وخدمات، جاءت لنفع دول معينة شرقية أو غربية، دون النظر إلى مدى استفادة المواطنين من هذه المشاريع، حيث كان الأهم لديهم خدمة مصالح تلك الدول”.وتابع ان “اللجنة المالية النيابية ورغم بعض الخلافات، استطاعت مواجهة تلك الرغبات والحد منها، من خلال متابعة دقيقة لبنود الموازنة ما عدل أو اضيف عليها”.  وصادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى تحقيق بنودها بما يحقق الإصلاح.

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