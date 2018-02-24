هيرو تطالب رسول بعقد المؤتمر الرابع لحزب طالباني

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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- طالبت هيرو إبراهيم احمد عقيلة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني السكرتير العام السابق للاتحاد الوطني الكردستاني النائب الأول في الحزب كوسرت رسول بعقد المؤتمر الرابع للحزب ، ودعته في رسالة عتب تحمل مسؤوليته .وجاء في نص الرسالة الموجهة الى رسول، انه “التمس منك كأخت بانعقاد الاجتماع في اسرع وقت ممكن وذلك لان جماهير الاتحاد الوطني الكردستاني قلقون وينتظرون وهذا ليس طلبي فقط بل جميع قيادات وأعضاء وكادر الحزب”. وأضافت “أتمنى ان تؤدي الأمانة الملقاة على عاتقك “.وخلصت الى التأكيد انه “من الضروري وحتى يوم الاحد الموافق 25/2/2018 عقد اجتماع القيادة، وتحديد موعد انعقاد المؤتمر الرابع بشكل رسمي، واذا لم يصار الى ذلك فإنكم امام مساءلة التاريخ”.وكان المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماعه أواخر كانون الثاني الذي عقد في مبنى المكتب السياسي في مدينة السليمانية، تحديد 11 عضوا قياديا مع كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني، لادارة الاتحاد الوطني الى حين انعقاد المؤتمر الرابع للحزب.وقالت ريواز فايق عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني ان الاعضاء الـ 11 الذين لم يتم حتى الان تحديدهم، من المقرر ان يتم تحديدهم بالانتخاب للتعاون مع كوسرت رسول في ادارة الاتحاد الوطني.وبحسب عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، تم في اجتماع اليوم وبغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين اقرار عقد المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني .هذا واشار مسؤول كردي في حزب الاتحاد الوطني ان كوسرت رسول اصبح الان اداة بيد مسعود بارزاني فوجود رسول في قيادة الحزب هو تهديم للحزب.