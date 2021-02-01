هيكي لمسرور: بلادي ستدعم التوصل إلى إتفاق بين بغداد وأربيل

هيكي لمسرور: بلادي ستدعم التوصل إلى إتفاق بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدى السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في أربيل، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة ممكنة من أجل أن تتوصل حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق عادل وطويل الأمد بموجب الدستور.ووفق بيان لحكومة كردستان، أنه، جرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، “التباحث بشأن آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا”.وأشار السفير البريطاني إلى أن “بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة من أجل أن تتوصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق عادل وطويل الأمد بموجب الدستور”.وشدد مسرور بارزاني، على أن “إقليم كردستان أوفى دائماً بالتزاماته الدستورية بهدف الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يضمن الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كردستان”.كما بحث الجانبان خلال اللقاء، “آليات إنجاح عملية الانتخابات المقبلة في العراق، وأهمية تطبيق اتفاقية سنجار وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المنطقة”.

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