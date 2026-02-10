واشنطن:ترامب يعارض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
العراق… من دولة ذات سيادة إلى مكب نفايات مفتوح
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
انتهاك المدد الدستورية وسؤال الشرعية في النظام السياسي العراقي
-
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
-
- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث متوقفة على حجم الضربات الامريكية على ايران
ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء .. عودة الحرب بين جيش يزيد والحسين
الزعيم الأوحد نوري المالكي الأول و نقيضه نوري المالكي الثاني في مراحله السياسية المختلفة
الحشد الشعبي ضحية عراقية في محراب ولاية الفقيه
ماذا تبقّى من مفهوم الدولة في العراق؟
-
- منوعات
- صورة وتعليق
تركيا:لا نسمح لميليشيا الحشد بدعم المنظمات الكردية الإرهابية في سنجار
إيران: العراق أصبح جزء من الجغرافية الإيرانية السيادية بعد الربط السككي
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
السوداني: إيران حمامة السلام في المنطقة ونرفض إسقاط نظامها الإنساني
حمودي الإيراني:إيران قدّمت درساً مهماً في الشجاعة بالتفاوض مع أمريكا ونحن جزء من هذه الشجاعة
-
- اذاعة INN