واشنطن:جيمس جيفري ممثل الولايات المتحدة في العراق وسوريا

واشنطن:جيمس جيفري ممثل الولايات المتحدة في العراق وسوريا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت واشنطن أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، سيتولى أيضا مهام الموفد الخاص لواشنطن لما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة “داعش” بعد استقالة بريت ماكغورك من هذا المنصب الشهر الماضي.وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس الجمعة :بأن جيفري “سيكلّف بقيادة وتنسيق جهود وزارة الخارجيّة الأمريكية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب عن انسحاب مسؤول للقوات الأمريكية من سوريا بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، ودون الإضرار بأهداف الولايات المتحدة في سوريا والعراق وبينها الهزيمة النهائية لـ”داعش”.وكان ماكغورك الذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما وثبّته ترامب في منصبه لتمثيل واشنطن لدى التحالف الدولي، قد أعلن استقالته في 21 ديسمبر بعد قرار ترامب المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، وأنهيت مهامه في 31 ديسمبر.وبهدف طمأنة الحلفاء المنخرطين في التحالف الدولي، قالت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة إنّه “لا جدول زمنيا للانسحاب العسكري الذي سيكون منسّقا جدا من أجل عدم ترك فجوات يمكن أن يستغلها الإرهابيون”.ويتمركز نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا غالبيّتهم يعملون على تدريب قوات محلية من الأكراد على قتال “داعش”.وأثار إعلان ترامب سحب القوات من سوريا جدلا واسعا في واشنطن، حيث حذر بعض المسؤولين الأمريكيّين من مغبّة الانسحاب السريع، خشية أن يتيح ذلك لروسيا وإيران التفرّد في هذا البلد.

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