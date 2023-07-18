واشنطن تجدد تأكيدها على مواصلة دعم العراق

واشنطن تجدد تأكيدها على مواصلة دعم العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت واشنطن، اليوم الثلاثاء، دعمها لأمن واستقرار العراق.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان ” رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ديفيد بورغر”.وأكد  الرئيس  خلال اللقاء بحسب البيان، ” أهمية العلاقات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، لافتا إلى ضرورة تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المشتركة”.وأشار رشيد في معرض حديثه عن النازحين، إلى “أهمية دور منظمات الأمم المتحدة وتنشيط عملها من أجل المساعدة في إنهاء ملف النازحين وتقديم الدعم المطلوب لعودتهم إلى مناطقهم.”.من جانبه، جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية وفقا للبيان، ” دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق”.واعرب عن “تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين”.

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