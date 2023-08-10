واشنطن تدعو العائلة البارزانية الحاكمة إلى حل خلافاتها مع الأحزاب الكردية

واشنطن تدعو العائلة البارزانية الحاكمة إلى حل خلافاتها مع الأحزاب الكردية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق ديفد بيرغر.وذكر بيان لمكتب بارزاني ، أنه”تمت خلال لقاء مناقشة علاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الداخلية لإقليم كردستان وأهمية حل الخلافات، وانتخابات برلمان كردستان، وأوضاع سنجار وأحوال المكونات الدينية”.وعبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، عن”ارتياحه لتحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان وأثنى على هذه الخطوة”.وجدد رئيس إقليم كردستان، “التأكيد على التزام إقليم كردستان بإجراء الانتخابات شاكراً الدعم الأمريكي لإجراء الانتخابات”.وأضاف البيان، أن”آراء الجانبين اتفقت على أهمية الاتفاقية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في سنجار وعلى ضرورة حماية المكونات الدينية في العراق وإقليم كردستان”.وشكلّت مجموعة مسائل تحظى باهتمام الجانبين وأوضاع المنطقة جانباً آخر من اللقاء.

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