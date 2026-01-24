واشنطن تطلب من روما الانضمام الى القوة الدولية في غزة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – ذكرت بلومبرغ نيوز ⁠اليوم السبت، نقلا عن مصادر ⁠مطلعة، أن الولايات المتحدة ​طلبت ​من إيطاليا الانضمام ​إلى ‌القوة ‌الدولية لتحقيق ⁠الاستقرار ​في ​غزة بصفتها عضوا مؤسسا.

