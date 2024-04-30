واشنطن تعارض قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن الإبادة البشرية لأهالي غزة من قبل إسرائيل

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إتفاق عراقي إيراني لنقل المسافرين عبر شط العرب!
مصدر برلماني:العراق أصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لتجارة المخدرات بدعم أمني وسياسي ولائي
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روسيا:تدريبات الناتو قرب الحدود عمل “استفزازي”
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إتفاق عراقي إيراني لنقل المسافرين عبر شط العرب!
مصدر برلماني:العراق أصبح مركزاً إقليمياً ودولياً لتجارة المخدرات بدعم أمني وسياسي ولائي
الاتحاد الأوروبي يعلن عن تمديد بقاء قواته العسكرية في العراق استجابة لطلب السوداني
حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
الزراعة النيابية:السوداني خائن جعل تركيا تتحكم بالثروة المائية العراقية
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