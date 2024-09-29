واشنطن توجه سفارتها في بغداد برفع حالة التأهب لعدم ثقتها بحكومة السوداني الإيرانية

واشنطن توجه سفارتها في بغداد برفع حالة التأهب لعدم ثقتها بحكومة السوداني الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت الولايات المتحدة الأميركية،مساء امس السبت، توجيهات عاجلة لسفارتها في العاصمة العراقية بغداد.وقال مصدر مطلع،بأن “توجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية، صدرت مساء امس، لسفاراتها في العراق وسوريا برفع حالة التأهب تحسباً لأي استهداف”.وأضاف المصدر، أن “⁠الولايات المتحدة الأمريكية، تتابع التطورات في الشرق الأوسط عن كثب وانها لاتثق بحكومة السوداني الإيرانية “.

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