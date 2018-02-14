وتوت:الحكومة والبرلمان والمسؤولين غير مهتمين بشحة المياه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، اليوم الأربعاء، عن بناء الاقليم 5 سدود لمنع تدفق المياه للعراق، فيما حمل المسؤولية لكل مسؤول لم يحضر مؤتمر هلسنكي.وقال وتوت في حديث صحفي له اليوم، إنه “من قبل 7 سنين تابعت موضوع المياه بكتب رسمية، وأرسلت لكل المعنيين من رئيس وزراء ووزراء الموارد المائية والتخطيط”.وأضاف “يجب ان يتحمل المسؤلية كل من لم يوافق على حضور مؤتمر هلسنكي، ومنهم وزير البيئة، ويجب محاسبة وزير الخارجية السابق واللاحق ومحاسبة وزير التخطيط ووزير الموارد المائية وبعض الشخصيات السياسية التي دعمت تركيا على حساب المصلحة الخاصة، مثل مسعود البارزاني”.وتابع “كل هذه الامور سهلت على الاتراك أن يدخلوا العراق ويقومون بحرب المياه”، مضيفا انه “أُقصر على هيئة الرئاسة في مجلس النواب ايضا لاني تكلمت عن حرب المياه ولم يشكلوا لجنة”.وبين “هناك معلومات مؤكدة ان الإقليم بنى 5 سدود عندما كان وزير الموارد المائية كردي، وتم فتح شعبة في الاقليم لها الحق بفتح الانهر والسدود، والشعبة هذه اقترحت انشاء 5 سدود في الشمال”.واوضح ان “المؤامرة تمت بالتنسيق والتعاون مع تركيا لمنع المياه من الدخول الى العراق”، متسائلا “وكيل الوزير ما هو دورك عندما بنيتم سدود في الشمال وتركتم الوسط والجنوب؟”.واكد انه “اليوم في الموازنة المبالغ لوزارة الموارد المائية لاشيء، المطلوب اجراءات خارجية وداخلية وتبطين الانهر وترشيد المياه لحل الازمة.