وثائق مسربة تكشف عن تهريب 6 مليار يورو خارج العراق من قبل العائلة البارزانية

وثائق مسربة تكشف عن تهريب 6 مليار يورو خارج العراق من قبل العائلة البارزانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مجموعة من الوثائق المسربة التي نشرها موقع (اي كورد ديلي) ان مليارات اليورو قد تم تهريبها من اقليم كردستان الى الخارج.وذكر الموقع في خبر ، انه ” وطبقا للوثائق المؤرخة في عام 2018 فقد تم تحويل مبلغ 6 مليار يورو من شركة خاصة يقع مقرها في اربيل تسمى ( آبور لاند ) من مجموعة  (Abor Group)  الى خارج الاقليم تحت مسمى الاستثمار المصرفي”.وطبقا للوثائق فان ” المسؤول عن المجموعة شخص يدعى شيروان كامل عزيز وهو رئيس الشركة والمخول بالتوقيع يحمل رقم جواز السفر A4566977  لترتيب شراء اجهزة مصرفية بقيمة 6 مليار يورو ” بحسب الوثيقة .واضاف الموقع إن ” الواضح أنه لا يمكن لأي شركة في كردستان العراق أن يكون لها رأس مال ضخم باستثناء الأسرة الحاكمة في إقليم كردستان”.واشار الى أنه ” ولسنوات عديدة اتهمت منظمات الشفافية والمشرعون والمراقبون والمنظمات الدولية كبار المسؤولين في حكومة إقليم كردستان العراق بالفساد وغسيل الأموال ، خاصة فيما يتعلق بمصادرة عائدات النفط في الاقليم “. 

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