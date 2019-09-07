وداعا يا عراق..تحالف الفتح:عبد المهدي مُصر على جعل العراق تحت قيادة الحشد الشعبي!!!

وداعا يا عراق..تحالف الفتح:عبد المهدي مُصر على جعل العراق تحت قيادة الحشد الشعبي!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين تحالف الفتح، السبت، أن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن هيكلة الحشد الشعبي منح الضوء الأخضر للأخير بامتلاك أسلحة الدفاع الجوي والتعامل معه كقوات قتالية، فيما حمل عبد المهدي مسؤولية عدم تجهيز الحشد بسلاح المتطور.وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي، إن “الأمر الديواني تضمن التعامل مع الحشد الشعبي كقوات قتالية أعلى من الجيش وجهاز مكافحة الارهاب ووزارة الداخلية وهذا الأمر يعد ضوء اخضر لمنحه السلاح المتطور والدفاعات الجوية لحماية البلاد وتشكيل القوة الجوية ”، لافتا إلى إن “الحشد يعد قوة قتالية وليست لحفظ الأمن الداخلية ويجب تسليحها كما يتم تسليح الجيش من دبابات ومدرعات عسكرية متطورة وطائرات مقاتلة ”.وأضاف أن “المعترضين من الكتل السياسية وأصوات النشاز على قرار تشكيل قوة الدفاع الجوي للحشد الشعبي لا يردون استقرار العراق”، مبينا أن “تحالف الفتح سيدعم إي قرار متعلق بتطوير القدرات العسكرية للحشد الشعبي للدفاع عن مقراته وعن امن البلاد”.وبين أن “عبد المهدي هو مقاتل حشدوي وابن مشروع المقاومة الاسلامية ،وحذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، من وجود محاولات لحل الحشد الشعبي او دمجه مع القوات الأمنية، مشددا على ضرورة أن يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرةً بقاسم سليماني بالتنسيق مع عبد المهدي.

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