ورقة رئيس الوزراء الهبياض …

ورقة رئيس الوزراء الهبياض …
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بقلم :اياد السماوي

( الهبياض ) مصطلح يستخدم في لعبتي الدومينو والطاولي ويعني صفر على صفر , وقد يسأل أحد على من يعود توصيف ( الهبياض ) ؟ على ورقة رئيس الوزراء أم على رئيس الوزراء نفسه أم على الأثنين معا ؟ وحتى أجنب القارئ اللبيب عناء التفكير بالمعنى أقول للجميع .. أنّ التوصيف ينطبق على ورقة الرئيس والرئيس معا , وربّما هوأكثر انطباقا على الرئيس منه إلى الورقة , خصوصا بعد الاكتشاف العظيم الذي أكتشفه دولة الرئيس في لقاءه الشهير مع وسائل الإعلام ,عندما اكتشف أنّ ماء دجلة والفرات غير المخلوط بالشاي أو القهوة أو العصير هو منبع الغيرة الوطنية والحرص عند العراقيين .. اليوم نشرت وسائل الإعلام نص ورقة رئيس الوزراء البيضاء التي وردت بأكثر من تسعين صفحة تناولت خمسة محاور للشروع بتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود .. مناقشة ما جاء من أفكار في هذه الورقة المقدّمة يعتمد بشكل أساس على المدّة الزمنية التي حدّدتها هذه الورقة وهي ثلاثة سنوات تبدأ من بداية 2021 وتنتهي في نهاية 2023 , لإنجاز عملية الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد العراقي .. ولهذا سألنا في مقالنا ليوم أمس , ما هو الإلزام الذي تستند إليه حكومة رئيس الوزراء في إلزام الحكومة القادمة في تنفيذ ما جاء في هذه الورقة ؟ سيّما أنّ لكل حكومة منهاج عمل يختلف عن منهاج سابقتها ؟ .. فإذا كان لهذه الورقة صفة الإلزام على الحكومة القادمة , فهي بالتأكيد تستحق منّا جميعا الوقوف عند كل سطر فيها لمناقشتها وإغناءها بالأفكار البنّاءة التي تخدم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في البلد وإزالة كلّ الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد العراقي .. أمّا إذا كانت هذه الورقة لا تحمل صفة الإلزام للحكومة القادمة , فما جدوى مناقشتها وإشغال الرأي العام بها ؟ أم أنّ طرح هذه الورقة يراد منه تمرير أمرا مريبا بعيدا عن الإعلام ؟؟ …

بدورنا نقول لرئيس الوزراء .. ما الجديد الذي جئت به ولم يتطرّق إليه أي من رؤساء الوزراء الذين سبقوك ؟ وهل تعلم أنّ جميع رؤساء الوزراء الذين سبقوك قد أكدّوا على أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ؟ وهل تعلم أنّهم جميعا قد نادوا بالإصلاح الاقتصادي وتبّنوا فكرة أن تساهم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بالجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي ؟ .. ولكن ماذ قدّموا من أجل تصحيح بنية الاقتصاد العراقي وتحويله من اقتصاد وحيد الجانب يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوّع يعتمد بالدرجة الأولى على الصناعة والزراعة والسياحة ؟ .. الجواب لاشيء .. لم يقدّموا للشعب سوى الفساد ثم الفساد ثم الفساد .. فإن كان هنالك برنامج اقتصادي لدى حكومتك , فهذا البرنامج يجب أن ينصّب على تأمين رواتب موظفي الدولة في اللحظة الراهنة , وعدم تخدير الشعب بشعارات وبرامج يحتاج تنفيذها لتغيير النظام السياسي القائم برّمته , فكان الأولى بك أن تؤّمن رواتب موظفي البصرة والعمارة وذي قار المحافظات التي تنتج النفط مصدر الدخل الوحيد قبل أن تشرع بتأمين رواتب إقليم موظفي كردستان الذ لا تساهم حكومته المحلية بدينار واحد في موازنة الدولة العامة .. أليس مخجلا يا جناب الرئيس ان تذرف دموع التماسيح على نساء الرميثة وترسل الأموال إلى كردستان ؟ وهل تيّقنت الآن أنّك وكل النواشيط المحيطين بك ( هبياض ) في السياسة والاقتصاد وحتى في خداع الشعب …

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