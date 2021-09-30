وزارة الأعمار تعلن عن زيادة رأس مال صندوق الإسكان

وزارة الأعمار تعلن عن زيادة رأس مال صندوق الإسكان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، المصادقة على زيادة رأس مال صندوق الاسكان العراقي.وذكر بيان للوزارة، أن “وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد وسو ترأست، اجتماع مجلس امناء صندوق الاسكان العراقي، بحضور الاعضاء من ممثلي الوزارات والجهات والدوائر المعنية”.وأضاف البيان، أن “الوزيرة استهلت الاجتماع بكلمة ترحيبية لاعضاء المجلس، مؤكدة على ما حقتته الوزارة في توفير سكن للمواطنين، عبر القروض التي يقدمها صندوق الاسكان، فضلاً عن دور الوزارة المرتقب في تنفيذ مشروع (داري) الذي يهدف الى دعم الطبقات التى ليس لديها سكن، وتسهيل الاجراءات والقضاء على الروتين من خلال استخدام الانظمة الحديثة”.وتابع، أن “الاجتماع جرى فيه مناقشة المواضيع والفقرات المدرجة على جدول الاعمال، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، حيث تمت المصادقة على مقترح زيادة رأس مال الصندوق ، وسيتم استكمال باقي الاجراءات اصولياً لتطبيق ذلك”.وأشار البيان، إلى “حصول الموافقة على الخطة الاقراضية لعام 2021 بواقع 21 الف قرض، وتعديل بعض فقرات القانون وتعليمات الاقراض وغيرها من الفقرات المدرجة على جدول الأعمال”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *