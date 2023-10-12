وزارة الإتصالات تطلق منصة إلكترونية لتتيع المركبات

وزارة الإتصالات تطلق منصة إلكترونية لتتيع المركبات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم، إطلاق منصة وطنية لتتبع المركبات، فيما أكدت افتتاح مشاريع كبيرة  في الأيام المقبلة.وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المنصة الوطنية لتتبع المركبات (GPSLVN) ، إن “الوزارة تتجه نحو برنامج الحكومة الإلكترونية والتحرك الرقمي”، مبينة أن “الأتمتة الإلكترونية من أولوية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعمه المباشر”.وأوضحت، أن “مشروع تتبع المركبات من المشاريع المتلكئة رغم أهميته العالية”، منوهاً بأن “الوزارة تابعت المعوقات والعقبات التي تواجه المشروع، والعمل بجهود كبيرة من الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وإدارتها المجتهدة لتحسين البيئة التعاقدية للمشروع ودفعه الى الأمام”.وأضافت، أن “هذا المشروع من المشاريع المهمة وهو من ضمن التحول الرقمي في العراق واعتماد المنصات الإلكترونية في تتبع المركبات فضلاً عن كونه واحداً من أساليب الحد من الفساد”، مشيرة الى أن “شركة السلام العامة لديها أفكار ومشاريع لتتبع المركبات الخاصة بنقل النفط والحد من تهريبه من خلال تتبع ناقلات النفط بشكل إلكتروني”.ولفتت، الى أن “هذا المشروع سيخدم الكثير من مؤسسات الدولة فضلاً عن المواطنين وشركات القطاع الخاص”، مؤكدة “دعم الوزارة للقطاع الخاص وشركاته الملتزمة بالقانون والسياسات الممتثلة لتوجهات الدولة وتعمل على خدمة المواطن”.وتابعت، أن “ما يميز المشروع أنه صنع بأيدٍ عراقية بالكامل، إذ إن شباباً عراقيين عملوا على برمجة المنصات والملكية الفكرية العراقية”، منوهة بأن ” هناك مشاريع كبيرة سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة”.وذكرت أنه ” في العام المقبل من عمر الحكومة ستكون هناك ثمار ومشاريع أخرى على المستوى الإقليمي والعالمي”.

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