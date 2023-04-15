وزارة الإسكان:السعودية أكدت على استعداد شركاتها في تنفيذ مشاريع سكنية وخدمية

وزارة الإسكان:السعودية أكدت على استعداد شركاتها في تنفيذ مشاريع سكنية وخدمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وكيل وزارة الإعمار جابر الحساني، السبت، إن الوزارة عقدت مؤخراً اجتماعاً مع وفد وزارة الاستثمار السعودية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال بناء المدن السكنية والطرق والجسور، فضلاً عن مشاريع تدوير النفايات.وأضاف الحساني، أن “الجانب السعودي أكد استعداد شركات بلاده لتنفيذ مشاريع بهذه القطاعات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين”، وفقاً لصحيفة “الصباح” الرسمية.وتابع الحساني، أن “الوزارة عقدت أيضاً اجتماعاً مع القائم بالأعمال الأذربيجاني في العراق لدراسة إمكانية دخول شركات بلاده في تنفيذ المشاريع”. 

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