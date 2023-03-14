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وزارة الإسكان:المشاريع السكنية المنفذة او على الورق لا تسد أكثر من 25% من حاجة البلد
الزراعة والمياه النيابية:قطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا كفيلة بعودة المياه
فهمي:المحكمة الاتحادية لاتحترم حرمة المال العام عندما يتعلق الأمر بحيتان الفساد
السوداني للبارزاني:رغباتكم أوامر
مستشار السوداني لشؤون المناخ:100 مليار دولار صندوق المشاريع المناخية
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وزارة الإسكان:المشاريع السكنية المنفذة او على الورق لا تسد أكثر من 25% من حاجة البلد
الزراعة والمياه النيابية:قطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا كفيلة بعودة المياه
مستشار السوداني لشؤون المناخ:100 مليار دولار صندوق المشاريع المناخية
اليوم..البنك المركزي باع أكثر من (176) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد
بالوثيقة ..(الهيمص) نائبا لمحافظ البنك المركزي
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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كتائب حزب الله:لايوجد سلاح منفلت في البلد ودخول المسؤولين الإيرانيين للعراق لايستوجب حصول الموافقة المسبقة
حمودي لرشيد:لو استمرت إيران بقطعها المياه عن العراق “الإمام المهدي سيخلق للبلد بحرا من المياه”!!
حكومة السوداني جندت كل ثروات العراق لخدمة إيران
في عراق النفط..أكثر من (5) ملايين عاطل عن العمل جراء فشل وفساد الحكومات الولائية الإيرانية
تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
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- اذاعة INN