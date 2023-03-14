وزارة الإسكان:المشاريع السكنية المنفذة او على الورق لا تسد أكثر من 25% من حاجة البلد

وزارة الإسكان:المشاريع السكنية المنفذة او على الورق لا تسد أكثر من 25% من حاجة البلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الثلاثاء، أن مجمل مشاريع الوحدات السكنية المنفذة أو قيد التنفيذ والتهيئة حالياً، لا تسدّ أكثر من ربع حاجة البلاد الفعلية منها وصولاً إلى العام 2030.وقال مدير عام دائرة الإسكان بالوزارة صادق محمد الفرطوسي، إن “البيانات والإحصاءات التي أعدتها وزارته والجهات المختصة، تؤكد حاجة البلاد إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية وصولاً إلى العام 2030 من أجل معالجة أزمة السكن الخانقة فيها”، بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية.وأضاف الفرطوسي، أنه “بالمقابل فإنَّ الإحصائية تؤشر أنَّ مجمل مشاريع الوحدات السكنية المنفذة أو قيد التنفيذ والتهيئة في البلاد، تتجاوز الـ850 ألفاً، أي إنها ستسهم بسد حاجة البلاد من الوحدات وصولاً إلى العام 2030”. 

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