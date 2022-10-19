وزارة البيئة:نعمل على تشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة

وزارة البيئة:نعمل على تشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن توجه حكومي لتشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة، فيما اشارت إلى التحرك لاستثمار بقايا الطعام في النفايات.وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة عيسى فياض في حديث صحفي، إن “ظاهرة حرق النفايات هو موضوع غير قانوني، إذ أن أغلب مواقع الطمر الصحي غير حاصلة على الموافقة البيئية”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.وأضاف، “بتوجيه من رئاسة الوزراء، نعمل على تشريع قانون جديد لمعالجة المخلفات الصلبة بالتعاون مع أمانة بغداد ووزارة البلديات وهيئة الاستثمار”، مبيناً أن “القانون تضمن شروطاً مبسطة للمستثمرين، لإنتاج الطاقة الكهربائية واستثمار غاز الميثان”.وأوضح، أن “كل شخص يولد من كيلوغرام إلى كيلوغرام وربع الكيلوغرام من المخلفات في عموم العراق، ففي محافظة بغداد يومياً تنتج ما بين 8 آلاف الى 10 آلاف طن من المخلفات، 40% منها نفايات عضوية أي بقايا الطعام”، مؤكداً “وجود خطوة جديدة وعلمية لاستثمار مخلفات الطعام، من خلال اضافة مادة بروتينية لاستخدامها كإعلاف للحيوانات”. 

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