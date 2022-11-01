وزارة التجارة:العراق بحاجة إلى استيراد مليوني طن حنطة

وزارة التجارة:العراق بحاجة إلى استيراد مليوني طن حنطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، عن حاجتها لاستيراد 2 مليون طن من الحنطة لسد النقص في الموسم المقبل، فيما دعت إلى تخصيص الأموال الكافية لذلك.وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر نوري جبر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إن “موسم تسويق الحنطة الأسبق كان خمسة ملايين طن، حيث غطى حاجة البلاد وتحول البعض منه إلى السنة التي تلتها”، مبيناً أنه “في السنة الماضية تسلمنا 3 ملايين و65000 طن، واستطعنا تغطيتها للعام الحالي بعد استيرادنا 250 ألف طن”.وأضاف جبر، أنه “في العام الحالي كان موسم التسويق مليونين و200 ألف طن، حيث تعد هذه الكمية لا بأس بها لوجود شح مائي”، مشيراً إلى أن “الموسم التسويقي انخفض من خمس ملايين إلى ثلاثة ملايين إلى 2 مليون طن، ونتوقع استمرار الشح المائي في الفترة المقبلة”.وتابع، أن “الشركة تدرس استيراد الحنطة، حيث نحتاج إلى مليوني طن على الأقل لسد النقص”، مشدداً على ضرورة “تخصيص مبالغ من الأمن الغذائي لذلك، لأن المبالغ الموجودة قليلة ولا تلبي حاجة العام المقبل”.وأكد جبر، أن “كل المؤشرات في وزارة الموارد المائية تشير الى أن الموسم الحالي شحيح بالمياه”. 

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