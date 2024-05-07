وزارة التجارة:العراق مستعد لمناقشة أي مقترح أمريكي يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين

وزارة التجارة:العراق مستعد لمناقشة أي مقترح أمريكي يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الثلاثاء ، عن عقد اجتماعات الدورة الثالثة من اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في العاصمة واشنطن بعد انقطاع دام لأكثر من تسع سنوات.وترأس الاجتماعات عن الجانب العراقي الوكيل الاقتصادي غسان فرحان حميد وعن الجانب الأمريكي مكتب التمثيل التجاري .ونقل بيان صادر عن التجارة اليوم، عن حميد قوله ان الاجتماع ناقش العديد من المحاور أهمها القطاع الزراعي والتقييس والسيطرة النوعية والنظام المالي والگمارگ وتسجيل الشركات وحقوق الملكية الفكرية وانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية والقطاع الصحي والتعاقدات الحكومية .وأشار أنه تم التأكيد خلال الاجتماعات ان الحكومة العراقية منفتحة على الاطراف كافة، موضحا أن الاصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد تعتبر من الأولويات التي يتم العمل عليها ، وان العراق مستعد لمناقشة أي مقترح يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين .من جانبه ابدى الجانب الأمريكي اهتمامه البالغ بالمواضيع المطروحة وتثمينه الاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة العراقية .

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