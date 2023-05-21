وزارة التجارة:تأمين السلة الإنشائية من خلال الجباية الإلكترونية

وزارة التجارة:تأمين السلة الإنشائية من خلال الجباية الإلكترونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-تعتزم وزارة التجارة إنشاء نظام إلكتروني للجباية تحضيراً للإعلان عن إطلاق مشروع السلَّة الإنشائية لتسهيل عملية تشييد وتأهيل الدور السكنية.وقال وزير التجارة أثير الغريري في حديث صحفي،، إن “إنشاء نظام إلكتروني للجباية والتقديم على القروض يأتي لغرض جباية المبالغ لغرض الحصول على المواد الإنشائية والصحية والكهربائية ضمن مشروع (السلَّة الانشائية)”.وأوضح، أن “الهدف الرئيس من إنشاء النظام هو توفير الخدمات التي تتعلق بالمواد الإنشائية لغرض النهوض بعملية تشييد وتأهيل الدورالسكنية، وكذلك أتمتة الطلبات الخاصة بالقروض من خلال نظام حديث ومتكامل للمواطنين والقطاع الخاص عبر إنشاء حساب إلكتروني، وملء استمارة خاصة بالقرض لتكون هذه العملية إلكترونية متكاملة”.وأشار الغريري إلى “التنسيق مع شركات الوزارة المختصة لتسويق المواد الإنشائية مع اقتراح افتتاح مراكز بيع لدى الشركات لتكون رافداً تجارياً أو تسويقياً لمعروضات هذه المواد المتنوعة، فضلاً عن المراكز التابعة للشركة البالغ عددها 15 مركزاً في المحافظات منها ثلاثة مراكز في مناطق الحصوة والحرية الكرادة ببغداد، إضافة إلى رفد المواطنين والقطاع الخاص والعام بآلية البيع المباشر للمواد الإنشائية أو آلية رسم التصريف على (الماستركارد) أو (الكي  كارد)”.ولفت الغريري، بحسب الصحيفة الرسمية، إلى “حصول اتفاق أولي مع إدارة أحد المصارف الإسلامية للتباحث بشأن آلية الدفع الإلكتروني حسب البرنامج الحكومي الخاص بنصب أجهزة الدفع الإلكتروني في بعض مراكز البيع الخاصة بالشركة العامة للمواد الإنشائية بطريقة تجريبية أولية للتوجه نحو الدفع الإلكتروني والتخلُّص من مشكلات السيولة النقدية”.

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