وزارة التجارة تشتري مفردات البطاقة التموينية من الشركات الخاصة العراقية من باب الفساد

وزارة التجارة تشتري مفردات البطاقة التموينية من الشركات الخاصة العراقية من باب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طمئنت وزارة التجارة، اليوم السبت، المواطنين بوجود عقد مع احد شركات القطاع الخاص لتوفير مفردات السلة الغذائية لخمس سنوات قادمة.وذكرت الوزارة في بيان ، ان”باخرة محملة بـ 44 الف طن من الرز وصلت الى الموانئ الجنوبية لحساب السلة الغذائية”، مشيرة الى انه “تم اعداد خطة تسويق لايصالها الى كل محافظات الوطن بعد الانتهاء من عمليات الفحص المختبري (بايلوجي وفيزياوي )”.واضافت، ان “الرز هو من ضمن العقود التي يجريها القطاع الخاص من خلال الشركة المستثمرة لتوفير مواد السلة الغذائية”.وطمئنت الوزارة المواطنين بشأن توفير مفردات السلة الغذائية، مؤكدة “وجود اتفاق يستمر لعدة اعوام بموجبه واستنادا لقرار 160 الصادر من مجلس الوزراء يقوم القطاع الخاص بتوفير مفردات السلة الغذائية”.واشارت الى، ان “القرار ساهم بتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الامن الغذائي للعراقيين بغض النظر عن الازمات التي تحصل في العالم”.يذكر ان وزير التجارة الحالي مقيم في دبي ومن اتباع الحلبوسي ومتورط بالفساد وشراء مفردات البطاقة التموينية من الشركات الخاصة العراقية بمعنى صفقة فساد.

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