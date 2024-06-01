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أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
وزارة التجارة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لموسم 2024
الحزب الشيوعي:(150) ألف شاب يلتحق بجيش العاطلين سنوياً جراء الفشل والفساد
النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
نائب:اللجنة المالية تضحك على الشعب..الموازنة ستمر بطريقة ” السلق”
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أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الشهر الماضي
وزارة التجارة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لموسم 2024
الحزب الشيوعي:(150) ألف شاب يلتحق بجيش العاطلين سنوياً جراء الفشل والفساد
النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
نائب:اللجنة المالية تضحك على الشعب..الموازنة ستمر بطريقة ” السلق”
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الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
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