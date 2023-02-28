وزارة التجارة تنفي إعفاء المواطنين من أجور الجباية لاستلام الحصة الغذائية

وزارة التجارة تنفي إعفاء المواطنين من أجور الجباية لاستلام الحصة الغذائية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة التجارة، الثلاثاء، إعفاء المواطنين من اجور الجباية لاستلام الحصة الغذائية.وذكر بيان للوزارة، أن “الوزارة لم تصدر اي بيان عن اعفاء دفع مبلغ الجباية للوكيل عند استلام حصصه المقررة من مفردات السلة والطحين”.وأضاف البيان، أن “هكذا قرار يحتاج الى مخاطبات وموافقات حكومية قبل البت فيه”.وأشار إلى، أن “مبلغ الجباية الرسمي المقرر للفرد الواحد عن استلام مفردات السلة الغذائية والطحين هو 500 دينار فقط لاغير”.ودعت الوزارة، وسائل الإعلام بـ”توخي الدقة في تناول الاخبار الكاذبة واعتماد الاخبار التي تصدر عن الوزارة والتي تنشر عبر مواقعها الرسمية ( الويب سايت ،الفيس بوك، التلغرام، التويتر، الانستكرام)”.

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