وزارة التخطيط:إدراج 426 شركة في القائمة السوداء لعدم التزامها بالتعاقدات

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة التخطيط،الخميس، عن الإجراءات المترتبة على 426 شركة ومقاولا عراقيا بعد إدراجهم في “القائمة السوداء” لعدم التزامهم بتعاقداتهم مع الجهات المستفيدة .

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، إن “آليات الادراج في القائمة السوادء تتم بناء على طلب مقدم من الجهة المتعاقدة او المستفيدة مع الشركة او المقاول”، مبينا أن “الخطوة الثانية تتمثل بتدقيق البينات التي تقدمها الجهات المستفيدة حيال تلك الشركات، تؤكد تنصلها او اخلالها بالتزاماتها، فتدرج على القائمة لمدة عامين “.

وأضاف الهنداوي، أن “ادراج شركة على القائمة السوداء يترتب عليه حرمانها من الحصول على أية عقود مع الجهات الحكومية، بعد أن يتم ابلاغها بواسطة كتب رسمية بعدم التعامل مع هذه الشركة”، مبينا أن “بعد انتهاء العامين يتم رفع اسم الشركة او المقاول من القائمة، مع خفض درجة من تصنيفه “.

وأشار، الى أن “في حال تكرر عدم التزام هذه الشركة أو المقاول بعقودهما، يعاد ادراجهما على القائمة السوداء، ويشطب تصنيفهما بشكل نهائي مع الغاء اجازتهما “.