وزارة التخطيط:إدراج (720) شركةً ومقاولين في القائمة السوداء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، إدراج (720) شركةً ومقاولين في “القائمة السوداء”.وذكر المتحدِّث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أنَّ “الوزارة تتابع ملفَّ المشاريع الحكوميَّة بمختلف تخصّصاتها وقطاعاتها التي تُنفذها شركات القطاع الخاصِّ للتعرّف على جداول تقدّم العمل ونسب الإنجاز وفقاً للسقوف الزمنيَّة المحدَّدة للمشاريع، بغية تذليل العقبات ومعالجة أيِّ تلكؤٍ”.وأكّد أنَّ الوازرة أدرجتْ (720) شركةً ومقاولين في القائمة السوداء ممّن لم تطبِّق شروط التعاقد، منبِّهاً على أنَّ ملفَّ الشركات المتوقفة والمتلكئة يُعدّ متحرِّكاً، إذ يتمّ إدراجها بعد تعامل مؤسَّسات الدولة وتعليق جميع أعمالها لمدَّة سنتين.وأشار الهنداوي إلى أنَّ الوزارة ترد إليها توصياتٌ من الجهات المستفيدة المتمثلة بوزارات ومؤسَّسات الدولة تطلب إدراج الشركات المتلكّئة والمتوقفة في القائمة السوداء، إذ تقوم بدراسة الملفِّ بعد الاستماع إلى الطرفين تمهيداً لإدراج الشركات المُخلّة بشروط التعاقد في القائمة السوداء، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الإدراج تستمرّ لمدَّة عامين.

