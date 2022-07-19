وزارة التخطيط:الشعب العراقي (فقير) في كافة المجالات

وزارة التخطيط:الشعب العراقي (فقير) في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، نسبة الفقر في العراق، وفيما حددت موعد إجراء المسح الاقتصادي، أشارت الى شمول 15 محافظة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن “إجراءات مكافحة الفقر لا ترتبط بوزارة التخطيط فقط، لأن الفقر متعدد الأبعاد كفقر السكن والتعليم والصحة والدخل وكل محور يرتبط بجهة معينة، حيث إن فقر الصحة يرتبط بوزارة الصحة وفقر التعليم يرتبط بوزارة التعليم وكل جهة لها سياستها التي ترتبط بعملها الاقطاعي”، مبيناً أن “هناك جهداً كبيراً يبذل من قبل تلك الجهات ضمن سياسة مكافحة الفقر منذ العام 2018 لغاية 2022”.وأضاف أن “هذه السياسة ستوفر خدمات أفضل للفقراء في كل المجالات منها الصحة والتعليم في عدد من المحافظات إضافة الى المجمعات السكنية التي وزعت مجاناً في عدد من المحافظات في الديوانية وواسط والأنبار وكركوك والتي أنجزت وتم توزيعها خلال السنوات الماضية على الأسر الفقيرة”.وتابع أن “الوزارة تعمل أيضاً ضمن الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يستهدف توفير الخدمات الأساسية للفقراء في القرى الفقيرة في عموم العراق ضمن مراحل متعددة في 3 محافظات منها المثنى وصلاح الدين ودهوك في الإقليم”، موضحاً أنه “تم تنفيذ مجموعة من المشاريع في 30 قرية بهذه المحافظات الثلاث”.وتابع أن “باقي المحافظات شملت الآن بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي تتضمن بناء مدارس وتعبيد طرق للقرى وبناء مراكز صحية ومد شبكات ماء وكهرباء”، موضحاً أن “ذلك سيسهم في تقليل نسبة الفقر وتوفير فرص عمل”.وأكد الهنداوي أن “الوزارة ستقوم في نهائية الشهر الحالي أو الشهر المقبل بتنفيذ المسح الاقتصادي في العراق والذي سيوفر لنا مؤشرات جديدة عن خط الفقر ومستوى الخدمات التي يحصلون عليها”، متوقعاً أن “تتراوح نسبة الفقر في العراق بين الـ20 و23%”.وذكر أن “تحديد نسب الفقر تعتمد على مجموعة من المعايير وفي مقدمتها الغذاء ومقدار ما يحصل عليه من دخل شهري ،والجانب الآخر ما يتعلق بالخدمات التي يحصل عليها المواطن كالماء والكهرباء والتعليم والصحة والسكن”، موضحاً أن “الإجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل نسب الفقر تتركز على تحسين مستوى حياتهم من خلال توفير خدمات الصحة والتعليم وتحسين الدخل وتمكين المرأة في المجتمع”.

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