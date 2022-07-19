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وزارة التخطيط:الشعب العراقي (فقير) في كافة المجالات
الموارد المائية:إيران ترفض الحوار مع العراق بشأن قطعها للمياه
إيران تأمر ذيولها في العراق..ممنوع إنشاء منظومة كهرباء وطنية
صالح:على دول المنطقة أن تحترم سيادة العراق والعمل المشترك من أجل السلام والطاقة
نائب:حراك نيابي ضد تهريب حكومة البارزاني للنفط
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دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
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