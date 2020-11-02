وزارة التخطيط:المصادقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية

وزارة التخطيط:المصادقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت هيأة الرأي في وزارة التخطيط، الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، المصادقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية، في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية والتدريبية والإدارية.وقالت الوزارة في بيان : إن “ذلك جاء خلال الجلسة السابعة للهيأة التي ترأسها وزير التخطيط خالد بتال النجم، وحضرها وكيلا الوزارة، ورؤساء الأجهزة والمراكز والمديرون العامون فيها”.وأكد البتال ان “التعاون مع مصر سيشهد تطورا واضحا خلال المرحلة المقبلة، بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء المصري والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق خلال الأسبوع الماضي”.وأشار إلى ان “مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيأة الرأي اليوم، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري”.وتابع البيان، أن “هيأة الرأي في وزارة التخطيط، تدارست عددا من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

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