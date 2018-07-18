وزارة التخطيط:تأجيل زيارة الوفد الوزاري إلى الرياض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن تأجيل زيارة الوفد العراقي إلى السعودية الى اشعار آخر دون تحديد اسباب التأجيل.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “زيارة الوفد الوزاري العراقي المكون من وزراء التخطيط والنقل والنفط والكهرباء تأجلت الى اشعار آخر”، مبينا أنه “لم يرده اسباب التأجيل”.وأضاف الهنداوي، أن “الزيارة التي كانت مقررة ان تجري اليوم تأتي ضمن اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي المشترك”.