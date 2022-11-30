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قوى التغيير:إلغاء محاسبة قتلة المتظاهرين من قبل السوداني وصمة عار عليه
وزارة التخطيط:تشكيل لجان فنية مشتركة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل
سومو تعلن عن زيادة التصدير النفطي إلى 3.6 ملايين برميل يومياً
رشيد يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العراق واسبانيا
مصدر أمني:إيران تعزز تواجدها على الحدود العراقية من جهة محافظة ديالى
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وزارة التخطيط:تشكيل لجان فنية مشتركة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل
سومو تعلن عن زيادة التصدير النفطي إلى 3.6 ملايين برميل يومياً
السوداني:أنا خادم لإيران وما تتطلبه ينفذ
النزاهة النيابية:صرفيات أموال قانون الأمن الغذائي تحت التدقيق
الاحتلال الإيراني للعراق وصل إلى مستوى فتح مكتب لوزارة نفطها في بغداد
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مباريات اليوم الأربعاء في بطولة كأس العالم لكرة القدم والقنوات الناقلة لها
الجولة الثانية من المونديال العالمي في قطر..(4) مباريات لهذا اليوم
اليوم..مواجهات نارية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم
اليوم ..مواجهة بين السعودية وبولندا ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم
تعرّف على مواجهات كأس العالم لكرة القدم ليوم الخميس 24/11
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
الأحزاب الكردية ترفض حكم العائلة البارزانية وتدعو إلى تشكيل مجلس أعلى للإقليم
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- اذاعة INN