وزارة التخطيط:سيتم جمع معلومات دقيقة في التعداد العام لسكان العراق

وزارة التخطيط:سيتم جمع معلومات دقيقة في التعداد العام لسكان العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أن التعداد العام للسكان والمساكن سيشمل جميع الدور والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة والحيازات الزراعية، فيما أشار إلى أنه سيجمع معلومات دقيقة عن أعداد الموظفين.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية: إن “التعداد العام للسكان والمساكن سيشمل جميع الدور والمباني والمنشآت، إضافة إلى الحيازات الزراعية”.وتابع، “كما سيتم جمع معلومات دقيقة حول عدد الموظفين والآليات الموجودة في تلك المنشآت، سواء كانت مؤسسات حكومية أو غيرها، مما يتيح جمع تفاصيل شاملة عن هذه المنشآت والمرافق”.يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن، سيجري في جميع محافظات العراق يومي 20 و 21 من شهر تشرين الثاني المقبل.

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