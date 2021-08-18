وزارة التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة التخطيط، الاربعاء، ارتفاع معدل التضخم خلال شهر تموز الماضي بنسبة (0.6%)، مقارنة بشهر حزيران الذي سبقه، الذي كانت نسبة ارتفاع التضخم فيه(0.7%).وقال المتحدث بإسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ، إن “ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر تموز بنسبة (0.6%) يرجع الى ارتفاع اسعار قسم السكن، بنسبة(1.5%)، متأثرة بارتفاع اسعار امدادات المياه والكهرباء، نتيجة زيادة اجور الاشتراك بالمولدات في اغلب محافظات العراق”.وأضاف الهنداوي، أن “قسم الترفيه سجل هو الاخر ارتفاعا خلال شهر تموز الماضي بنسبة(0.7%). بسبب ارتفاع اسعار الرحلات السياحية، فيما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسة (0.6%)، نتيجة ارتفاع اسعار تذاكر الطيران”.ولفت إلى أن “الجهاز المركزي للاحصاء ولدى قيام فرقه الميدانية برصد حركة الاسعار لاكثر من (333) سلعة وخدمة، في الاسواق المحلية لشهر تموز الماضي، سجلت ارتفاعا في معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2020، بلغت نسبته (7.4%)”.