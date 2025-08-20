وزارة التخطيط: الاجتماع مع وفد الإقليم بشأن النفط والرواتب والإيرادات كان ناجحا

وزارة التخطيط: الاجتماع مع وفد الإقليم بشأن النفط والرواتب والإيرادات كان ناجحا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي،الأربعاء، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة الالتزامات المالية بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن الاجتماع شهد تقارباً كبيراً في وجهات النظر واتفاقاً مبدئياً على آليات معالجة الملفات العالقة.الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وبمشاركة وزراء اتحاديين ومسؤولين من حكومة الإقليم، ركّز على ثلاثة ملفات رئيسية: إنتاج وتصدير النفط عبر شركة “سومو”، الإيرادات غير النفطية، وتوطين رواتب موظفي الإقليم. وأوضح الهنداوي أن ملف النفط قطع شوطاً كبيراً وبات قريباً من الإنجاز، فيما اتفق الطرفان على خضوع الإيرادات غير النفطية للقوانين النافذة، إضافة إلى بحث خطوات عملية لتوطين الرواتب.وأشار إلى أن الاجتماعات المقبلة ستشهد مشاركة مختصين قانونيين وفنيين من كلا الجانبين، لوضع الصيغة النهائية للاتفاق قبل رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الملزمة. وأكد أن هناك اهتماماً مباشراً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء هذه الملفات، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين في الإقليم والاقتصاد الوطني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *