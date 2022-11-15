وزارة التخطيط: العراق تجاوز أزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية

وزارة التخطيط: العراق تجاوز أزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، نجاح العراق في تجاوز أزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية في العالم، على خلفية الحرب (الروسية – الأوكرانية) التي دخلت شهرها التاسع.وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية في الوزارة محمد محسن السيد في حديث صحفي، إن “العراق وبرغم الظروف الصعبة التي مرت على العالم بأسره، استطاع النجاح في تجاوز حاجز جائحة كورونا وأزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية في العالم على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية التي دخلت شهرها التاسع”.وتابع، أن “العراق نجح بتجاوز الأزمة السياسية والانطلاق نحو البرنامج الحكومي الجديد الذي تعده الوزارات ومنها التخطيط خلال هذا الأسبوع”، مؤكداً “المضي وفق خطط حقيقية مدروسة تستهدف سد الفجوات التنموية ضمن النواحي والأقضية بالمحافظات، للنجاح بمواجهة الأزمات”، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى أن “هناك محاولات لإيجاد آليات معينة لتعزيز دور الإنتاج الزراعي وإعادة استغلال الأراضي بشكل أفضل من خلال المشاريع”، مشيراً إلى “إسهام الوزارة بتخصيص أراض بالمناطق الصحراوية وريها بتقنية التنقيط، اسهاماً بتقليل تأثير التغيرات المناخية في البلاد”.وأضاف، أن “العراق وبرغم الاشكالات المختلفة التي حصلت خلال العامين الحالي والسابق، بيد أنه تمكن من شراء محصولي الحنطة والشعير من الفلاحين بسعر أعلى من أسعار السوق العالمية دعماً وتشجيعاً لهم”، مؤكداً “وجود مساع حثيثة لضمان حصة العراق المائية من خلال اتفاقات ثابتة مع دول الجوار”. 

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