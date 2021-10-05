وزارة التخطيط تحذر من ارتفاع نسبة التضخم في العراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات للحد من التضخم، فيما أشارت إلى ارتفاعه في شهر اغسطس/ آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8 بالمائة.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن التضخم شهد ارتفاعاً في معدلاته بعد تغيير سعر صرف الدولار في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.وأضاف الهنداوي، أن “التضخم ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.5 بالمائة، لكن الارتفاع التراكمي من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي إلى شهر اغسطس/ آب من العام الحالي وصل إلى 6.5 بالمائة بسبب التراكم بالارتفاع الشهري، وبمقارنة شه اغسطس/ آب من العام الحالي مع نظيره في العام الماضي سنجد أن الارتفاع بمعدلات التضخم وصل إلى 8 بالمائة تقريباً”.وأشار، إلى أن “الأسعار هي التي تؤثر في ارتفاع التضخم إذ من الممكن أن ترتفع الأسعار فيرتفع مؤشر التضخم أي أن الإنسان بما لديه من أموال غير قادر على شراء سلعه بسبب ارتفاع الأسعار والنتيجة بسبب التضخم الشهري”.وتابع الهنداوي، أن الإجراءات المطلوبة للحد من التضخم هي المحافظة على الأسعار بشكل مستمر وتوفير السلع والبضاعة في السوق، ومن جانب آخر زيادة حجم الاستثمار ؛ ما يؤدي إلى الحد من التضخم.