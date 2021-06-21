وزارة التخطيط تحذر من استغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاغراض انتخابية

وزارة التخطيط تحذر من استغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاغراض انتخابية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت وزارة التخطيط، الاثنين، من محاولة لاستغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لاغراض انتخابية.وشددت الوزارة، في بيان ، أن “المشاريع الخدمية التي يجري اختيارها وتنفيذها في المحافظات المشمولة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، انما يتم اختيارها وتحديدها وتنفيذها من قبل الوزارة حصرا، بالاعتماد على الاولويات التي يحددها ابناء القرى المشمولة”.وأكدت على “عدم السماح باي تدخلات او محاولات ومن اي طرف كان، في عملية اختيار هذه المشاريع، كما انها لن تسمح بتوظيف مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاغراض انتخابية من قبل هذه الجهة او تلك”.وأشارت الوزارة، إلى أن “فرق الصندوق المعنية بالمشاريع، تواصل عملها بمهنية واخلاص في جميع المحافظات بعيدا عن اي تأثيرات جانبية، واشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتحسين اوضاعهم المعيشية، من خلال اختيار المشاريع التي تلبي نقص الخدمات الاساسية في قراهم”.ودعت ، ابناء القرى المشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية الى “التواصل المباشر مع فرق الحشد المجتمعي او فروع الصندوق في المحافظات، او عن طريق متابعة القنوات الرسمية للوزارة، بهدف الاطلاع على تفاصيل المشاريع واليات اختيارها واجراءات تنفيذها، ودور المجتمع المحلي في عملية الاختيار والتنفيذ والمتابعة”.

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