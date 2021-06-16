وزارة التخطيط تدعو إلى تطبيق المواصفة القياسية المعتمدة في إستيراد السيارات

وزارة التخطيط تدعو إلى تطبيق المواصفة القياسية المعتمدة في إستيراد السيارات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، أن المواصفة العراقية الخاصة باستيراد السيارات ستطبق اعتبارا من الاول من ايلول المقبل.وذكر بيان للوزارة، أن وزيرها “خالد بتال النجم التقى اليوم، مع مدير عام دائرة التقييس في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بان نورروز ابراهيم، وعدد من اعضاء اللجنة المعنية بوضع مواصفات المركبات”.وأشار وزير التخطيط، خلال اللقاء، إلى “البدء بتطبيق المواصفة القياسية العراقية المعتمدة لفحص وتقييم المطابقة للمركبات بمختلف اشكالها، اعتبارا من الاول من شهر ايلول المقبل”.واكد الوزير، ان “تاريخ الاول من ايلول المقبل ، سيكون موعدا نهائيا للعمل بما تضمنته المواصفة العراقية الخاصة بمتطلبات سلامة وامان المركبات”، داعيا المستوردين والتجار إلى “التعامل مع هذا الموعد بجدية كبيرة، فبعد الاول من ايلول لن يتم السماح بدخول اي سيارة مالم تكن مطابقة للمواصفات”.وأشار إلى، أن “تطبيق المواصفة، كان من المقرر ان يبدأ مع بداية العام الحالي، ولكن تقرر تأجيل التنفيذ، بسبب ظروف جائحة كورونا وما سببه الوباء من توقف للتجارة العالمية، وتوقف مختلف التعاقدات”، مؤكدا ان “مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعتبار فترة الجائحة ظرفا قاهرا”.

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