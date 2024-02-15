وزارة التخطيط تعلن عن استعدادها لإجراء التعداد العام لسكان العراق

وزارة التخطيط تعلن عن استعدادها لإجراء التعداد العام لسكان العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن استعداداتها الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان.وذكر بيان للوزارة ، ان “وزير التخطيط محمد علي تميم تراس، الاجتماع الثاني لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي خُصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع اجراؤه في شهر تشرين الثاني المقبل”.وشدد وزير التخطيط حسب البيان، على “عامل الوقت، مع وجود الكثير من المتطلبات والمراحل التي ينبغي اكمالها وانجازها، مشيرا الى، انه “تحديا كبيرا، الامر الذي يستدعي بذل اقصى الجهود، من اجل مسابقة الزمن للانتهاء من جميع الاستعدادات ضمن توقيتاتها الزمنية””.واكد اهمية “حسم ملف توفير الاجهزة اللوحية (التابلت) التي ستستخدم في تنفيذ التعداد الكترونيا، وان تكون هذه الاجهزة بالكفاءة المطلوبة، التي تلبي متطلبات عمل كبير مثل التعداد السكاني”.واردف، ان “مؤسسات الدولة ستستفيد من الاجهزة اللوحية بعد اكمال مشروع التعداد، في متابعة البيانات للافراد في مختلف المجالات، مشيرا الى “اهمية دور الاعلام في عملية التعريف والتوعية والتثقيف بأهمية التعداد العام للسكان والمراحل”.وبين ، ان “العمل جار الان لاستكمال الدليل الجغرافي للوحدات الادارية، البالغ عددها (431) وحدة ادارية في عموم العراق”.

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