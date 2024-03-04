وزارة التخطيط تعلن عن تنفيذ(14) مشروعا خدمياً في ست مُحافظات

وزارة التخطيط تعلن عن تنفيذ(14) مشروعا خدمياً في ست مُحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الاثنين، عن إبرام 9 عقود، لتنفيذ (14) مشروعا خدميا بعدد من القرى في ست مُحافظات، ضمن خطة عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي 2024.وذكر بيان للوزارة، أن “الصندوق الاجتماعي للتنمية وقع حزمة من العقود الجديدة، لعدد من المشاريع الخدمية ، ضمن خطته للعام الحالي في محافظات: (النجف وكربلاء وميسان وصلاح الدين والبصرة وكركوك)”.واضاف أن “المشاريع الخدمية لمُحافظة النجف  تضمنت أنشاء طرق في قرى (الوسمية الجنوبية، الشواطىء الغربية، الرحبة اضافة الى بناء جسر حديدي للسيارات في قرية الوسمية الجنوبية)”.ولفت إلى ان “المشاريع في محافظة كربلاء تضمنت ايضا انشاء مركز صحي في قرى (ام البنين الصحراوية، الدخانية ، السوادة )”، موضحا ان “المشاريع لمحافظة البصرة تضمنت انشاء شبكة ماء في قرى (همايون ، السورة) وانشاء وحدة ماء مجمعة في قرية (التأميم) وكذلك اعادة تأهيل وحدة ماء مجمعة في قرى (البو بصيري ، البو شاوي ) فضلا عن انشاء طرق في قرى (همايون ، التأميم السورة حمرينان سيد الشهداء) مع انشاء سقيفتي انتظار  في قرية (همايون)”.واضاف ان”مشاريع محافظة كركوك شملت انشاء طرق في قرى( البشير، سنور جديدة السادة ، حوض) كذلك انشاء شبكة مياه الامطار في قرية (سيكانيان) بالإضافة الى انشاء شبكة ماء في قرى (المقام، حوض 6 ، سنور)”.وتابع ان “مشاريع محافظة صلاح الدين تضمنت ايضا انشاء ملعب ثيل صناعي خماسي في قرية قرة ناز”، لافتا الى ان “مشاريع محافظة میسان شملت انشاء طرق في قرى (صلابط، سعد طخاخ الرضيوية، معيل سعودي) وكذلك انشاء مركز صحي في قرى (سعد طخاخ، سید کرم، معيل سعودي)”.

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