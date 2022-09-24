وزارة التخطيط تعلن عن عدم وجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة

وزارة التخطيط تعلن عن عدم وجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، السبت، عدم العثور على ما يسمى بـ”الموظفين الفضائيين” في دوائر الدولة.وقال جوهان في حديث صحفي، أنه”لم نعثر على وهميين أو ما يصطلح عليه عراقياً بـ”فضائيين” يتسلمون رواتب دون عمل من الأساس أو أسماء وهمية يتسلم آخرون عنها رواتب، بل أسهم تقاطع وتدقيق معلومات الموظفين في الكشف عن موظفين تركوا العمل لكنهم ما زالوا يتسلمون رواتب، وآخرين يتسلمون رواتب الحماية الاجتماعية المخصصة لذوي الدخل المحدود، وموظفين على الملاك الدائم يعملون بصفة عقد مع دوائر أخرى”.وأضاف، أن”حقيقة أعداد هؤلاء قد تكون بعشرات الآلاف وما زال العمل جارياً لإجراء تقاطع المعلومات ولربما يتم الكشف عن آخرين”.

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