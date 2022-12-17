وزارة التخطيط تعلن عن وجود مخططات لتنفيذ 119 مشروعاً سكنياً

وزارة التخطيط تعلن عن وجود مخططات لتنفيذ 119 مشروعاً سكنياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط وجود مخططات إنمائية تشمل تنفيذ 119 مشروعاً سكنياً تتضمن 16 مدينة سكنية متكاملة، وبينما ذكرت أن فكرة بناء عاصمة إدارية جديدة للبلاد موجودة ضمن ذلك المخطط، بينت أن الأماكن المقترحة لإقامة تلك العاصمة محددة مسبقاً.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “فكرة العاصمة الإدارية موجودة كرؤية ضمن المخطط الإنمائي لمدينة بغداد، كما أن الأماكن التي يمكن أن تنشأ عليها العاصمة الإدارية محددة، ولكن تبقى خطوات التنفيذ”، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح الهنداوي، أن “أحد الأماكن المختارة لإنشاء العاصمة الإدارية هي المنطقة المقابلة لمدينة بسماية السكنية على مساحة أكثر من 50 كيلو متراً مربعاً، وهي يمكن أن تكون عاصمة إدارية جديدة لاستيعاب كل المباني الحكومية الموجودة في قلب العاصمة بغداد”.وأضاف، أنه “في ما يتعلق بقضية السكن، هناك العديد من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الإنمائية للعراق بشكل عام والعاصمة بغداد، وتحتاج إلى تنفيذ، وهناك من ضمن المخططات الإنمائية 119 مشروعاً سكنياً في عموم العراق”.وبين، أن “من بين تلك المشاريع 16 مدينة سكنية جديدة، وهذه المدن السكنية موزعة على أغلب المحافظات وهي مدن متكاملة فيها كل متطلبات الحياة سواء أكانت بنى تحتية أو خدمات تشمل الطرق والكهرباء والماء والمجاري والمراكز الصحية والمدارس والخدمات”.

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