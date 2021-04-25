وزارة التخطيط تكشف عن نسب الإنتاج الزراعي في العراق

وزارة التخطيط تكشف عن نسب الإنتاج الزراعي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت وزارة التخطيط يوم الأحد نسب إنتاج المحاصيل الزراعية من بينها الخضر والفواكه إضافة، وكذلك المنتجات الحيوانية للعام 2020. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان  إلى انخفاض انتاج محصول الشلب خلال عام 2020 بنسبة 19٪؜ عما كان عليه عام 2019.وأكد زيادة انتاج محصول زهرة الشمس خلال عام 2020 بنسبة 134٪؜ مقارنة بعام 2019ونوه الهنداوي إلى ارتفاع انتاج الفواكه الصيفية خلال عام 2020 بنسبة 3٪؜ ، وتشمل الفواكه الصيفية: (العنب، الرمان، التفاح، المشمش، العرموط، التين، الالوبالو، الگوجة، الخوخ، الزيتون) وكانت اعلى نسبة ارتفاع هي في انتاج الرمان(10٪؜)، تلاه الخوخ بنسبة (7٪؜)وأفصح عن زيادة انتاج اللحوم الحمراء خلال عام 2020 بنسبة (2٪؜)، وانخفاض انتاج اللحوم البيضاء بنسبة (5٪؜)، وكذلك زيادة انتاج الحليب خلال عام 2020 بنسبة (2٪؜)وكشف المتحدث باسم التخطيط عن ارتفاع انتاج بيض المائدة خلال عام 2020 بنسبة (15.5٪؜)، مقارنة مع عام 2019وتابع الهنداوي بالقول: ساهم القطاع الخاص بنسبة (78٪؜) من انتاج بيض المائدة خلال عام 2020بلغ عدد مشاريع الدواجن في عموم العراق (4828) مشروعا،  و(71) مشروعا تحت التشييد خلال عام 2020، وفقا للهنداوي.ولفت إلى ارتفاع إنتاج الاسماك النهرية خلال عام 2020 بنسبة (27.5٪؜)، والاسماك البحرية بنسبة(10٪؜)واختتم بيانه مشيرا الى ارتفاع انتاج التمور ولجميع الاصناف خلال عام 2020، بنسبة (15٪؜) .

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