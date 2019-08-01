وزارة التخطيط ويونامي يوقعان مذكرة تفاهم حول الصندوق الائتماني

وزارة التخطيط ويونامي يوقعان مذكرة تفاهم حول الصندوق الائتماني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم حول الصندوق الائتماني لإعادة الإعمار والتعافي في العراق، ووقعها عن العراق وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، فيما وقعها عن البعثة الأممية “مارتا رويداس” المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، ان الدليمي عقب توقيع الاتفاقية، بين ان ” هذه المذكرة نظمت عمل ادارة صندوق التعافي والاصلاح واعادة الإعمار والتنمية، والتي تأتي ضمن التزامات الحكومة العراقية بمقررات مؤتمر الكويت في شباط 2018، في إدارة الدعم الذي تعهد المجتمع الدولي بتقديمه للحكومة العراقية بهدف اعادة الإعمار والتنمية والاصلاح الاقتصادي”.واوضح، ان ” الصندوق الذي تم انشاؤه استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 53 لعام 2019، سيتم من خلاله تنفيذ المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من قبل بعثة الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية”.من جهتها أكدت، “رويداس” على ” أهمية هذه المذكرة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، والتوجيه الأمثل للمنح الدولية المقدمة للعراق”، مبينة بذلك ” حرص بعثة الأمم المتحدة على زيادة الدعم الدولي والتعاون مع الحكومة العراقية في جهودها لإعادة الإعمار والاستقرار”.

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