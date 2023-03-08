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نائب:القانون الانتخابي وفق نظام “سانت ليغو”سيُقر وفق ما فرضته القوى المتنفذة
حزب طالباني:14% حصة الإقليم في الموازنة مقابل تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية للمركز
نائب:القوى المتنفذة تريد تفرض سيطرتها المطلقة على العراق من خلال نظام “سانت ليغو” الانتخابي
الارتفاع المستمر لمبيعات البنك المركزي “الإطاري” لصالح المصارف الميليشياوية
وزارة التخطيط:(1171)عدد المشاريع المتلئكة
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حزب طالباني:14% حصة الإقليم في الموازنة مقابل تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية للمركز
الارتفاع المستمر لمبيعات البنك المركزي “الإطاري” لصالح المصارف الميليشياوية
وزارة التخطيط:(1171)عدد المشاريع المتلئكة
الطاقة النيابية:عام 2023 سيكون استثمار الثروة الغازية
نائب:(10) دقائق إنتاجية الموظف الحكومي في كافة مؤسسات الدولة
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
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- اذاعة INN