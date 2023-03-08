وزارة التخطيط:(1171)عدد المشاريع المتلئكة

وزارة التخطيط:(1171)عدد المشاريع المتلئكة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط ، اليوم الأربعاء، أن عدد المشاريع المتلكئة في البلاد انخفض إلى 1171 مشروعاً.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، رأس اليوم، اجتماعاً للجنة الأمر الديواني (23034)، المكلّفة بمعالجة المشاريع المتلكئة، وحسمها”، مبيناً أن “اللجنة تضم رئيس هيئة  النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، ووكيل وزارة التخطيط للشؤن الفنية ماهر حماد جوهان”.وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، “استعراض المشاريع المستمرة والمتلكئة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبرنامج تنمية الأقاليم الذي تُعنى به الحكومات المحلية في المحافظات”.وناقشت اللجنة، “أسباب التلكؤ وكلف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، والالتزامات المالية المتبقية لإنجازها، وحجم الخسائر السنوية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة توقف هذه المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة إنجازها”.وأكد وزير التخطيط، أن “هذه اللجنة تعد ذات أهمية كبيرة لما يرتبط بها من مهام، في ضوء توجهات الحكومة بأن يكون هذا العام هو عام إنجاز المشاريع، وأن الأولوية ستكون لمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء”، مشدداً على أن “اللجنة ستبذل قصارى جهودها لمعالجة المشكلات التي تسببت بوقف وتلكؤ المشاريع وحسمها بأسرع وقت ممكن، لاستئناف العمل بها”.وتابع، أن “وزارة التخطيط عملت خلال الأشهر الماضية على متابعة جميع المشاريع المتلكئة وشخصت أسباب التلكؤ، ووضعت خريطة طريق لمعالجتها”، مبيناً أن “عدد هذه المشاريع انخفض إلى 1171 مشروعاً بعد المعالجات التي اتخذتها الوزارة خلال أكثر من 52 اجتماعاً مع الجهات المستفيدة”.

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