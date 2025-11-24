وزارة التخطيط:(40.4)مليون دونم الأراضي المهددة بالتصحر بسبب إيران وتركيا والفشل الحكومي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، الاثنين، في تقرير،إن الأراضي المهددة بالتصحر بضمنها الأراضي الصحراوية، والمتصحرة بلغت 96.5 و40.4 مليون دونم، وبنسبة 55.5% و23.2% على التوالي من مساحة العراق بضمنها المياه الإقليمية خلال عام 2024، بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا وقلة الأمطار.

وأضاف أن هذه المساحات ارتفعت بنسبة 2.3% و48.5% مقارنة بعام 2021، حيث كانت مساحتها 94.3 و27.2 مليون دونم على التوالي، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الأراضي المتصحرة، إلا أن بعض المحافظات شهدت تناقصًا في هذه المساحات نتيجة التوسع العمراني فيها، ولا سيما العاصمة بغداد.