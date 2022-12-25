وزارة التخطيط:7.3 ملايين دينار متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي

وزارة التخطيط:7.3 ملايين دينار متوسط نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، ، الأحد، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الاجمالي بلغ 7.3 ملايين دينار في العام 2021.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في احصائية رسمية : ان “متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 7.3 ملايين دينار في سنة 2021، مرتفعا 32.73% عن سنة 2020 التي بلغ فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 5.5 ملايين دينار”.واضاف الجهاز ان “مساهمة نشاط النفط الخام في الناتج المحلي بلغ 45.1 %، مرتفعا عن العام 2020 الذي بلغ نسبته 28.4%، فيما بلغ مساهمة نشاط الزراعة من الناتج المحلي 3.9%، منخفضا عن العام 2020 الذي بلغ مساهمته 5.9%”، مبينا ان “نسبة نشاط الصناعة من الناتج المحلي بلغ 2% منخفضا عن العام 2020 الذي بلغ 2.75”.

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